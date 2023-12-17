Мурашов прокомментировал выступление за команду «Звезды и ВХЛ» на Кубке Первого канала

Вратарь команды «Звезды и ВХЛ» Сергей Мурашов подвел итоги выступления команды на Кубке Первого канала.

«Здесь и ребята постарше, и приятно было выступить на таком уровне, получить опыт — и негативный, и позитивный. Очень круто сыграть на турнире, организация на высоком уровне. Любой матч за сборную, какая бы она ни была, это приятно. Это дополнительная мотивация и ответственность», — цитирует Мурашова «РБ Спорт».

«Звезды и ВХЛ» заняли последнее место в Кубке Первого канала. Победителем турнира стала сборная России 25.