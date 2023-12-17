Матвей Кабуш: «Для нас, молодых ребят, это престижный опыт сыграть против ведущих игроков КХЛ»

Нападающий команды «Звезды и ВХЛ» Матвей Кабуш поделился впечатлениями от матча против сборной Белоруссии в Кубке Первого канала (5:4 ОТ).

— Хороший матч, наконец удалось победить. Вчера провели не лучшую игру, сегодня хорошо сыграли. Коллективная победа, хороший матч.

— Классная голевая комбинация получилась — расскажи, как ты ее видел?

— Хорошо вышли в атаку, Кузя (Григорий Кузьмин) отдал Танку (Кириллу Танкову). Я кричал Танку, но он потом сказал, что не слышал, но все равно скинул мне. Хороший гол получился.

— Наигрывали что-то подобное? Получился гол «СКА-Невы» — вся ваша тройка играет в Петербурге.

— От нас тренеры всегда требуют открываться друг под друга, показывать комбинационный хоккей. Считаю, провели хорошую комбинацию.

— Чего не хватало в предыдущих двух матчах? Как будто по-другому вышли на игру, хотя сегодня соперник был не слабее команды из Казахстана.

— Вчера, наверное, не хватило характера, сплоченности. Матч в 11:00, было непривычно. Сегодня исправили ошибки раннего матча и удалось победить за счет командных действий.

— В третьем периоде перешли на игру в три звена, тебя перевели в другое звено.

— Тренерский штаб принял такое решение, назвали пятерки и мы продолжили играть.

— Насколько комфортно было играть с другими ребятами, а не с привычной тройкой, где играешь?

— Конечно, здесь все из разных команд. В любом случае, нужно подстраиваться к парням из другой команды, все это должно быть быстро. Так что все нормально.

— Поделись мнением о турнире, о решении сделать команду «Звезды и ВХЛ»?

— Конечно, очень хороший турнир. Для нас, молодых ребят, это престижный опыт сыграть против старших игроков, ведущих игроков КХЛ. Считаю, мы выступили достойно.

— Что скажешь об игре с Россией 25, где главный тренер является главным тренером основной команды СКА, куда стремится каждый игрок системы?

— Конечно, это мотивация. Все ребята играют, хотят, чтобы их заметили в главной команде. Думаю, ни для кого не секрет, что все туда стремятся попасть и все стараются выдать максимальный матч.

Команды «Звезды и ВХЛ» одержала одну победу в Кубке Первого канала и заняла четвертое итоговое место. Победителем турнира стала сборная России 25 под руководством Романа Ротенберга, которая выиграла все три встречи. Хоккеисты из Белоруссии заняли второе место, Казахстан расположился на третьей позиции.