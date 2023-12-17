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Сегодня, 22:00

Матвей Кабуш: «Для нас, молодых ребят, это престижный опыт сыграть против ведущих игроков КХЛ»

Георгий Горностаев
корреспондент
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Нападающий команды «Звезды и ВХЛ» Матвей Кабуш поделился впечатлениями от матча против сборной Белоруссии в Кубке Первого канала (5:4 ОТ).

— Хороший матч, наконец удалось победить. Вчера провели не лучшую игру, сегодня хорошо сыграли. Коллективная победа, хороший матч.

— Классная голевая комбинация получилась — расскажи, как ты ее видел?

— Хорошо вышли в атаку, Кузя (Григорий Кузьмин) отдал Танку (Кириллу Танкову). Я кричал Танку, но он потом сказал, что не слышал, но все равно скинул мне. Хороший гол получился.

— Наигрывали что-то подобное? Получился гол «СКА-Невы» — вся ваша тройка играет в Петербурге.

— От нас тренеры всегда требуют открываться друг под друга, показывать комбинационный хоккей. Считаю, провели хорошую комбинацию.

— Чего не хватало в предыдущих двух матчах? Как будто по-другому вышли на игру, хотя сегодня соперник был не слабее команды из Казахстана.

— Вчера, наверное, не хватило характера, сплоченности. Матч в 11:00, было непривычно. Сегодня исправили ошибки раннего матча и удалось победить за счет командных действий.

— В третьем периоде перешли на игру в три звена, тебя перевели в другое звено.

— Тренерский штаб принял такое решение, назвали пятерки и мы продолжили играть.

— Насколько комфортно было играть с другими ребятами, а не с привычной тройкой, где играешь?

— Конечно, здесь все из разных команд. В любом случае, нужно подстраиваться к парням из другой команды, все это должно быть быстро. Так что все нормально.

— Поделись мнением о турнире, о решении сделать команду «Звезды и ВХЛ»?

— Конечно, очень хороший турнир. Для нас, молодых ребят, это престижный опыт сыграть против старших игроков, ведущих игроков КХЛ. Считаю, мы выступили достойно.

— Что скажешь об игре с Россией 25, где главный тренер является главным тренером основной команды СКА, куда стремится каждый игрок системы?

— Конечно, это мотивация. Все ребята играют, хотят, чтобы их заметили в главной команде. Думаю, ни для кого не секрет, что все туда стремятся попасть и все стараются выдать максимальный матч.

Команды «Звезды и ВХЛ» одержала одну победу в Кубке Первого канала и заняла четвертое итоговое место. Победителем турнира стала сборная России 25 под руководством Романа Ротенберга, которая выиграла все три встречи. Хоккеисты из Белоруссии заняли второе место, Казахстан расположился на третьей позиции.

КХЛ
Сборная Белоруссии по хоккею
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