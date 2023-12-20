«Россия 25» — нужна ли такая сборная? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00
Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный».
Главные темы онлайна:
— итоги Кубка Первого канала
— команда «Россия 25» — это сборная России или нет?
— ЦСКА и Хмелевски/Самонов — может ли быть трансфер?
— почему «Ак Барс» все еще не меняет Жафярова
— каких трансферов ждать до дедлайна
Начало эфира — в 14.00.
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