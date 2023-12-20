«Россия 25» — нужна ли такая сборная? Live с Зислисом, Шевченко и Потаповым — в 14.00

Михаил Зислис, Алексей Шевченко и наш эксперт Алексей Потапов обсудят последние события в хоккейном мире — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный».

Главные темы онлайна:

— итоги Кубка Первого канала

— команда «Россия 25» — это сборная России или нет?

— ЦСКА и Хмелевски/Самонов — может ли быть трансфер?

— почему «Ак Барс» все еще не меняет Жафярова

— каких трансферов ждать до дедлайна

Начало эфира — в 14.00.