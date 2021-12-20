Экс-премьер Финляндии Стубб раскритиковал форму сборной России с надписью «СССР»

Бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб поделился мнением о форме сборной России, в которой команда выступала на Кубке Первого канала.

«Я удивлен и разочарован тем, что России разрешили надеть свитера с надписью «CCCP» в матче Еврохоккей тура против Финляндии. Сочетание этих букв и режим, что стоит за ними, символизируют авторитарный империализм, убивший миллионы невинных людей. Я воздержусь от других примеров, которые можно было бы привести из истории. Оскорбительный жест, которому нет место ни в спорте, ни где-либо еще. Не так важно, что Финляндия выиграла матч. Очень важно то, что страны хоккейной семьи были жестоко аннексированы этими буквами», — написал Стубб в Twitter.

Сборная России в заключительном матче Кубка Первого канала уступила Финляндии в овертайме со счетом 2:3. В итоге победу в турнире одержала финская команда, россияне стали вторыми.