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Кольцов — об удалении Бокуна: «Это было на эмоциях»

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Главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов прокомментировал дисциплинарный штраф до конца матча Даниила Бокуна в игре против команды «Звезды и ВХЛ» (4:5 ОТ) на Кубке Первого канала.

— Даниил Бокун отправился до конца матча за физический контакт с главным арбитром. Согласны ли вы с таким решением?

— Я еще не разговорил с Даниилом, но думаю это было на эмоциях. Быть может, он хотел его отодвинуть, чтобы продолжить борьбу.

Сборная «Звезды и ВХЛ» обыграла команду Белоруссии, одержав первую победу на Кубке Первого канала.

Анна Бирюкова

Константин Кольцов
Хоккей
Сборная Белоруссии по хоккею
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