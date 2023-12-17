Кольцов — об удалении Бокуна: «Это было на эмоциях»

Главный тренер сборной Белоруссии Константин Кольцов прокомментировал дисциплинарный штраф до конца матча Даниила Бокуна в игре против команды «Звезды и ВХЛ» (4:5 ОТ) на Кубке Первого канала.

— Даниил Бокун отправился до конца матча за физический контакт с главным арбитром. Согласны ли вы с таким решением?

— Я еще не разговорил с Даниилом, но думаю это было на эмоциях. Быть может, он хотел его отодвинуть, чтобы продолжить борьбу.

Сборная «Звезды и ВХЛ» обыграла команду Белоруссии, одержав первую победу на Кубке Первого канала.

Анна Бирюкова