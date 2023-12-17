Белорусский защитник Бокун толкнул арбитра и был удален до конца матча

Сборная Белоруссии проиграла команде «Звезды и ВХЛ» со счетом 4:5 (ОТ) в матче Кубка Первого канала.

По ходу встречи защитник белорусской сборной Даниил Бокун столкнулся с арбитром Сергеем Юдаковым. После этого хоккеист ткнул судью в бок, после чего был удален до конца матча.

На счету сборной Белоруссии два поражения на Кубке Первого канала: сегодня от «Звезд и ВХЛ», вчера команда уступила «России 25» (2:5), а в первой встрече на турнире победила сборную Казахстана.