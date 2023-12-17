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Сегодня, 11:00

Россия — Казахстан: смотреть трансляцию матча Кубка Первого канала по хоккею

Видеотрансляция матча Кубка Первого канала Россия — Казахстан начнется в 15.00 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Российские болельщики на матче Кубка Первого канала.
Фото ФХР

Сборная «Россия 25» в Санкт-Петербурге в «Ледовом дворце» проведет заключительный матч Кубка Первого канала-2023 по хоккею с Казахстаном 17 декабря, в воскресенье. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча Россия — Казахстан пройдет на Первом канале на ТВ и на сайте 1tv.ru. Начало прямого эфира — в 15.25 мск на ТВ. Зрители также смогут увидеть игру в прямом эфире на сайте ФХР и на странице «Хоккей России» во «ВКонтакте».

Следить за ключевыми событиями встречи Россия — Казахстан можно с помощью матч-центра «СЭ».

Перед матчем выступит с концертом музыкальная группа GAYAZOVS BROTHERS.

«Россия 25» с 4 очками лидирует в турнирной таблице Кубка Первого канала-2023. Казахстан находится на третьей строчке с двумя баллами.

Хоккей
Сборная Казахстана по хоккею
Сборная России по хоккею
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