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Сегодня, 20:44

Андронов — о пропуске Кубка Первого канала: «Немного переживал»

Андронов высказался о пропуске Кубка Первого канала
Михаил Скрыль
Корреспондент

Нападающий олимпийской сборной России Сергей Андронов ответил на вопрос о пропуске Кубка Первого канала.

— Переживали ли, когда вас не пригласили на Кубок Первого канала, и что это может что-то значит по планам на Олимпиаду?

— Я переживал, был немного озабочен этим моментом, — сказал Андронов. — Все понимают, что Кубок Первого канала — последняя репетиция перед сборами. Немного переживал, но потом, поговорив с Сергеем Викторовичем [Федоровым], до меня донесли, что я в планах.

Мне оставалось продолжать работать и готовиться к основным сборам. Приходилось действовать в той ситуации, которая была.

Сергей Андронов
Хоккей
Сборная России по хоккею
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