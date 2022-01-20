Андронов — о пропуске Кубка Первого канала: «Немного переживал»
Андронов высказался о пропуске Кубка Первого канала
Нападающий олимпийской сборной России Сергей Андронов ответил на вопрос о пропуске Кубка Первого канала.
— Переживали ли, когда вас не пригласили на Кубок Первого канала, и что это может что-то значит по планам на Олимпиаду?
— Я переживал, был немного озабочен этим моментом, — сказал Андронов. — Все понимают, что Кубок Первого канала — последняя репетиция перед сборами. Немного переживал, но потом, поговорив с Сергеем Викторовичем [Федоровым], до меня донесли, что я в планах.
Мне оставалось продолжать работать и готовиться к основным сборам. Приходилось действовать в той ситуации, которая была.
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