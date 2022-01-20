Нападающий олимпийской сборной России Сергей Андронов ответил на вопрос о пропуске Кубка Первого канала.

— Переживали ли, когда вас не пригласили на Кубок Первого канала, и что это может что-то значит по планам на Олимпиаду?

— Я переживал, был немного озабочен этим моментом, — сказал Андронов. — Все понимают, что Кубок Первого канала — последняя репетиция перед сборами. Немного переживал, но потом, поговорив с Сергеем Викторовичем [Федоровым], до меня донесли, что я в планах.

Мне оставалось продолжать работать и готовиться к основным сборам. Приходилось действовать в той ситуации, которая была.