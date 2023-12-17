Рыбин считает, что белорусских хоккеистов подвела дисциплина в матче со сборной «Россия 25»

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал победу сборной «Россия 25» над командой Белоруссии в матче Кубка Первого канала.

«Наши ребята — молодцы, сумели вырвать свою победу в концовке встречи, но надо отдать должное и белорусам: они неплохо разыгрывали и забивали красивые голы. Однако их подвела дисциплина, удаления хоккеистов были полностью неоправданными. Отчасти по этой причине они и проиграли», — приводит слова Рыбина RT.

16 декабря «Россия 25» обыграла сборную Белоруссии (5:3).

17 декабря на Кубке Первого канала сборная Белоруссии встретится с командой «Звезды и ВХЛ», сборная «России 25» сыграет с Казахстаном в этот же день.