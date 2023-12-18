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Третьяк: «Хоккеистам очень важно выходить на лед и защищать честь России»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк высказался о важности выступления российских игроков за национальную сборную.

«Хоккеистам очень важно выходить на лед в свитере сборной и защищать честь России. Рад, что такой опыт удалось получить большому количеству молодых игроков — не только из «России 25», но и из команды «Звезды и ВХЛ». Надеюсь, что приглашение на Кубок Первого канала вдохновит ребят еще больше тренироваться и прогрессировать», — приводит слова Третьяка RT.

Сборная России стала победителем Кубка Первого канала, который проходил с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге.

Источник: RT
Хоккей
Владислав Третьяк
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