Кирилл Танков: «Команда «Звезды и ВХЛ» — это отличный эксперимент для того, чтобы внести в турнир краски»

Нападающий команды «Звезды и ВХЛ» Кирилл Танков в интервью «СЭ» высказался о выступлении на Кубке Первого канала.

— Считаю, игра с Белоруссией была веселая, могу так сказать, — начал Танков. — Потому что много моментов, много голов. Было подарено много эмоций и нам, и болельщикам. Плюс мы еще и выиграли. Только позитив.

— Первый гол — шикарная комбинация тройки из «СКА-Невы». Расскажи об этом моменте.

— Просто сделали все по наитию, как чувствовали, как привыкли. Пас-пас-пас и гол. Все знали, куда бежать, куда отдавать. Гол красивый, можно сказать, что наш!

— Матвей Кабуш рассказал, что кричал тебе, но ты признался, что не слышал...

— Я просто по наитию сыграл. Почувствовал, что он там должен быть. Я не слышал, что он кричал. Когда принял шайбу, понимал, что должен быть наш игрок. Получилось точно отдать, можно сказать на пустые ворота. Все было четко!

— Насколько тяжело было вкатываться в игру — не так много ты сыграл в первом матче, вчерашний день пропустил?

— На самом деле вкатился сразу, потому что все быстро было. С партнерами поговорили, как будем играть, и все удачно получилось. Сегодня наша тройка в обороне практически не играла, то есть, все получилось хорошо, я вкатился сразу.

— Что скажешь о создании команды «Звезды и ВХЛ»?

— Это отличный эксперимент для того, чтобы внести в турнир краски. Для нас, для пацанов, кто хочет идти дальше и попадать выше, в основную сборную, кто хочет играть на другом уровне — это хорошая возможность.

— А с точки зрения соперничества? Играли с командами, укомплектованными почти полностью игроками из КХЛ. Насколько тяжелее играть по сравнению с ВХЛ?

— Да, можно это отметить. Что процентов все быстрее, понимание лучше у соперников. Думаю, эти отличия основные. Играть в такой хоккей очень приятно, потому что ты прогрессируешь и понимаешь, какой уровень команд КХЛ.

— Удается тебе следить за выступлениями «СКА-Невы», у которой выездная серия?

— Да, конечно, я смотрю матчи. Тяжелый сейчас период, но думаю, мы обязательно сможем все переломить — играть и побеждать. Сейчас получился, можно сказать, спад командный, но мы постараемся помочь команде, приедем! Настрой у всех есть, все злые. Никому не нравится проигрывать, — сказал Танков «СЭ».

Команда «Звезды и ВХЛ» с 2 очками заняла последнее место на Кубке Первого канала. В последнем матче на турнире россияне обыграли сборную Белоруссии (5:4 ОТ).