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Жамнов до сих пор не понял, почему финны стали первыми на Кубке Первого канала

18:35
Алексей Жамнов. Фото ФХР.
Алексей Жамнов. Фото ФХР.
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов подвел итоги Кубка Первого канала.

«Зачем сняли вратаря в овертайме? Мы пробовали, это же этап подготовки. Конечно, хотели выиграть, но, снова отмечу, это был этап подготовки к Олимпиаде. Нужно было понять, готовы или нет хоккеисты к стрессовой ситуации, к выходу из нее. А где еще проверять, если не на таких турнирах? Мы выигрываем Евротуры, выигрываем отдельные этапы, но конечная цель — Олимпийские игры.

Только так и можно проверить. Единственное, до сих пор никто и не понял, почему финны стали первыми, не сыграв матч со шведами. Мы так и не разобрались, какая-то непонятная ситуация. У каждого были разные таблицы и свои объяснения. В овертайме, считаю, мы все правильно сделали. Понятно, что на Олимпиаде все будет совсем по-другому. Особенно в матчах навылет. Никто там никого не собирается менять», — сказал Жамнов «Чемпионату».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/

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Иван Шитик все материалы автора
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