Скоренов признался, что недоволен судейством на Кубке Первого канала

Нападающий «Северстали» и сборной Беларуси Александр Скоренов рассказал о впечатлениях от участия в Кубке Первого канала, а также о поражении в матче со сборной «России 25» (3:5).

«Довольны ли серебром и остался ли осадок после игры с «Россией 25»? Думаю, что удовлетворение все равно есть, хотя, конечно же, хотелось выиграть у «России 25». Нужно было показать, что прошлогодний результат не был какой-то случайностью. Вторым местом, думаю, можем быть довольны. Касаемо осадка, да, он остался. Нам нельзя критиковать судейство и обсуждать его, но мое мнение, что ошибки были. Тут нечего стыдиться и убегать от этого вопроса, поэтому стоит сказать все так, как было на льду», — приводит слова Скоренова Metaratings.by.

По итогам турнира белорусская команда набрала три очка и заняла второе место в таблице чемпионата. Россияне с шестью баллами стали обладателями Кубка Первого канала.