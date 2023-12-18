Серебряков назвал матчи Кубка Первого канала более ответственными, чем в КХЛ

Вратарь команды «России 25» Никита Серебряков считает, что на Кубке Первого канала больше ответственности, чем в КХЛ.

«В сборные вызваны лучшие игроки, матчи интересные, более ответственные, так как ты играешь за страну. Готовился к этому турниру как ко всем играм», — приводит слова Серебрякова ТАСС.

Российские хоккеисты стали обладателями Кубка Первого канала, обыграв в воскресенье команду Казахстана со счетом 5:2.