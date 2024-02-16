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Сегодня, 18:36

Щербакова: «Эмоции от Кубка Первого канала остались исключительно позитивные»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Фигуристка Анна Щербакова, выступающая в танцах на льду в паре с Егором Гончаровым, поделилась впечатлениями от участия в юниорском Кубке Первого канала.

«Эмоции от Кубка Первого канала остались исключительно позитивные, очень интересно было принять участие в таком турнире», — приводит слова Щербаковой ТАСС.

Щербакова и Гончаров получили суммарную оценку 180,63 балла и заняли третье место в соревнованиях танцоров на льду.

Источник: ТАСС
Анна Щербакова / Егор Гончаров
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