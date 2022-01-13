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Сегодня, 12:45

Кто остановил сезон КХЛ? Лига пошла на поводу у сборной и ЦСКА

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Обзор дня Алексея Шевченко.

Конец

Лига все-таки решила остановить турнир, чем удивила общественность. Недоумение участников можно понять. Накануне прошло совещание, на котором договорились об одном, а на следующий день КХЛ, не успев собрать пожелания, прекратила турнир. Причем темных пятен в этом решении гораздо больше, чем светлых. Понятен основной мотив. И он, конечно, ничего общего не имеет с заботой о здоровье хоккеистов. На паузе в КХЛ настояли представители сборной, напуганные тем, что на сбор не приедут все лучшие. Олимпийцы даже соберутся чуть раньше, чтобы все окончательно вылечились в Новогорске. Это еще понятно, хотя клубы уже и так изрядно взбешены тем, как с ними обращается «институт сборных». Но все понимают, что эта Олимпиада — важный момент для начальства.

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Но дальше происходит непонятное. КХЛ сообщает о том, что календарь оставшихся матчей чемпионата будет лишь в конце января, далее пошли слухи, что игры вообще возобновятся 17 февраля. Это не имеет ничего общего с договоренностью о том, что команды проведут все матчи, запланированные в календаре. До плей-офф останется каких-то десять дней, а перенесенных игр так много, что условному «Автомобилисту» придется выходить на площадку дважды в день. Говорят, что первоначальный вариант (играть с 25 января, проводить игры в феврале по нормальному графику) отмели в ЦСКА. Там ведь только на словах ставят интересы сборной превыше всего, но когда требуются действия, никто не хочет жертвовать спортивными результатами, а у армейцев много кандидатов в национальную команду. Других участников никто не спрашивает, хотя страдают и СКА, и «Ак Барс», не говоря уж про московское «Динамо». В КХЛ отрицают «армейский след», но не объясняют мотивы остановки. Почему нельзя возобновить турнир 24 января, раз 23-го объявят окончательный состав? Что делать командам в эту паузу? К сожалению, лига «поплыла» во время кризиса. Жалко, что настоящего авторитета у такой большой и важной структуры нет.

Травма

«Динамо» потеряло иностранного нападающего до конца сезона. Шведский форвард Антон Ведин получил травму «верхней части тела», и на восстановление понадобится от трех до шести месяцев. Хорошо хоть генеральный менеджер Алексей Сопин никого не слушал, подписывая шестого иностранца. Теперь легионеров осталось пять. И Андре Петтерсон, рассматриваемый в качестве хоккеиста ротации, становится важнейшей частью команды.

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Что касается Ведина, то он приятно удивил. В «Сибири» это был унылый хоккеист, который не мог повести за собой коллектив. На иностранца возлагались большие надежды, а он их не оправдывал. Терпение руководства сибиряков довольно быстро закончилось, и хоккеиста отдали бело-голубым, что вызвало непонимание среди болельщиков столичной команды. Как же так? Один из худших игроков «Сибири» приходит в клуб, который ставит перед собой весьма серьезные задачи! Чем он может помочь? Нельзя ли было найти кандидата лучше?

Но все забыли, что команду возглавляет Алексей Кудашов, а это один из самых интересных тренеров нынешнего сезона. Специалист не из тех, кто начинает плакать из-за качества состава, а старается найти применение хоккеистам. В итоге Антон стал очень важной частью состава клуба. Он играл в первом звене, помогал Вадиму Шипачеву, выполнял много черновой работы. И внезапно стало понятно, что швед умеет очень много. Он не системообразующий хоккеист, но важная часть команды. И 14 (7+7) очков в 26 матчах — яркое доказательство. В Новосибирске у Ведина было лишь 2 (1+1) очка в 14 играх. Без Антона придется непросто. Да, много будет играть Петтерсон, но это не боец, хотя и мастер высокого уровня. Только в плей-офф ценятся как раз характерные хоккеисты.

Возвращение

Вратарь Антон Худобин вновь возвращен в состав «Далласа». В середине декабря российский голкипер был выставлен «Звездами» на драфт отказов. Причины были. Худобин проводил не лучший отрезок в карьере, у него была ужасная статистика. И пусть вся команда выглядела плохо, от вратаря в такой момент ждут другого. Однако риск, что Антона заберут в другую команду, был невысоким. Возрастной хоккеист с последним годом контракта на 3,3 миллиона долларов не самый лучший лот на рынке. Естественно, никто не захотел рисковать. И потому, что слишком дорого, и потому, что Худобин реально проводил плохой год. Еще прошлым летом вратаря рассматривали как участника каких-либо сделок, но после начала турнира об этом и не вспоминали.

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У Антона не было пункта запрета на обмен, он мог назвать лишь четыре команды, куда его нельзя было скинуть, но после старта вообще никто не заинтересовался хоккеистом. Худобин оказался в АХЛ впервые с 2017 года, в тот сезон его выставлял на драфт отказов «Бостон». И пусть в 35 лет такой виток карьеры кажется унизительным, уверен, что наш спортсмен отнесся к этому с улыбкой. Не сказать, что командировка в «Техас» получилась успешной с точки зрения статистики. Четыре матча, одна победа, 89,8 процента отраженных бросков. Но новый шанс Антону в НХЛ дадут. Его конкуренты играют плохо. Может быть, российский вратарь будет действовать гораздо лучше после ссылки.

Антон Худобин
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
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2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 48 28 20 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 47 18 29 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 49 26 23 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 44 17 27 40
11 Адмирал 48 14 34 33
12 Куньлунь 48 9 39 25
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12.01
7.01 10:00
Адмирал – Ак Барс
 4 : 2
7.01 10:00
Амур – Спартак
 3 : 2 ОТ
7.01 14:30
ЦСКА – Витязь
 3 : 4 ОТ
7.01 15:00
Металлург – Локомотив
 3 : 1
7.01 17:00
СКА – Торпедо
 3 : 0
7.01 17:00
Сочи – Нефтехимик
 4 : 1
7.01 17:30
Авангард – Динамо Мн
 3 : 0
7.01 20:30
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