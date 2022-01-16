Уволит ли «Локомотив» американца, сознавшегося в изнасиловании? Или сделает вид, что ничего не было?

Обзор дня Алексея Шевченко.

Состав

Стал известен полный состав олимпийской сборной России. Эта команда 17 января заселится в Новогорск, будет готовиться и проверяться на вирусы шесть дней, а затем 25 человек улетят в Пекин. Остальные, впрочем, не будут свободны. Их оставят на базе под руководством тренера, и они будут числиться в запасе примерно до 8 февраля. Как только начнется олимпийский турнир, замены будут исключены. По сравнению с тем, что мы узнали накануне, никаких сенсаций не случилось. Нет Матвея Мичкова. Но будем честными: ему еще рано. Парень талантливый, но приглашать подростка на турнир такого уровня, где цена ошибки невероятно высока, было бы неправильно.

Подтвердились худшие прогнозы (была надежда, что мы что-нибудь напутали, когда в спешном порядке узнавали имена) по поводу Сергея Толчинского и Артема Анисимова. Первый стал жертвой несдержанности после победы в Кубке Гагарина, второй — болеет. Но у Артема нет такого повреждения, которое бы требовало долгого восстановления. Это не перелом, операция или порванные мышцы. Видимо, на хоккеиста не рассчитывают.

Странный выбор вратарской бригады. Если по поводу Ивана Федотова, Александра Самонова и Тимура Билялова никаких вопросов, то странно, что в качестве потенциальных запасных вызвали именно Ярослава Аскарова и Дмитрия Шугаева. А если голкиперы реально заболеют? Иван Бочаров и Евгений Аликин в запасе позволяли бы не нервничать. В защите поражает отсутствие Алексея Марченко, Рушана Рафикова и Игоря Ожиганова, и по этому поводу лучше узнать комментарий тренерского штаба. Например, из «Локомотива» приглашен Александр Елесин, и хотелось бы понять, в чем он превосходит своих одноклубников. В целом же наша сборная точно не выглядит так мощно, как четыре года назад. И за золото придется очень серьезно побороться.

Обмен

Мы уже и забыли, что где-то в Европе играет российский хоккеист Никита Щербак. Первый раунд одного из драфтов НХЛ, довольно техничный нападающий, у которого напрочь отсутствует характер. Это стало ясно, как только он приехал в «Авангард». Тогда хоккеисту дали контракт на три года с зарплатой в 65 миллионов рублей. Но выяснилось, что у форварда слишком большие ментальные проблемы. Никита очень нервно реагировал на неудачи, на критику, а после того, как была опубликована информация о дорогущей квартире, снятой им в элитном районе, вообще расклеился.

В Балашихе быстро осознали, что ошиблись с новичком. Хотя и удивлялись, что он оказался «картонным», ведь за него поручились Илья Ковальчук и Алексей Емелин. Сначала Щербаку понизили контракт, а затем обменяли в «Трактор». Там дела тоже не пошли, а когда в конце сезона Щербаку предложили скромные 10 миллионов в год, то он на всех обиделся и уехал. Никита никак не мог понять, что в «Монреале» и в «Лос-Анджелесе» он не закрепился не потому, что кто-то что-то имел против него. Там быстро поняли, что это типичный хоккеист для Матча звезд, для игр, в котором не проводят силовых приемов, а позволяют делать с шайбой что хочешь. И уж в России, где на льду бойня, надо показывать что-то еще, кроме техники. Предпоследний год в «Техасе» тоже не был выдающимся, а нынешним летом Щербак перебрался в скромную Словакию, выступал в десятом клубе местного чемпионата. Там он был лучшим бомбардиром, но 6 + 15 в 25 матчах — это не выдающийся результат. Он даже не входил в 30 лучших игроков турнира. Сейчас Никита обменян в чешский «Маунтфилд». Тоже ничего хорошего. Пока нет повода думать, что хоккеист выберется на высокий уровень. А ему уже 26 лет.

Скандал

Когда сборная США объявила состав на олимпийские игры, то многих удивило то, что там отсутствует форвард «Локомотива» Рид Буше. Кто-то начал даже рассуждать об уровне хоккеиста, анализировать, почему он никак не помог бы американцам на турнире. Правда оказалась жестокой и приземленной. 31 января Буше вынесут приговор в американском суде по делу о сексуальном насилии.

Коротко о том, что случилось. В 2011 году хоккеист, которому было 17 лет, играл в юниорской лиге Америки и жил в одной из семей, как часто и бывает за океаном. Там он принудил к сексу дочку хозяев дома, которой на тот момент было всего 12 лет. Собственно, больше в этом копаться совсем не хочется. Нужно знать нюансы американского правосудия, чтобы понять, почему дело длилось 10 лет, но в итоге Риду не грозит тюремное заключение. Хоккеист КХЛ признал вину, видимо, в конце января судья приговорит его к денежному штрафу. Правда, теперь нет гарантии мягкого приговора, ведь в США начали сильно переживать по поводу этой истории, а общественное мнение в этой стране может горы свернуть. Но это уже другая тема.

Что делать «Локомотиву»? Закрыть глаза на ситуацию, дать хоккеисту доработать контракт и сделать вид, что ничего не произошло? Там заявили, что «надо дождаться конца судебного разбирательства». Но Буше уже признал свою вину. Что изменит вердикт судьи? Оправдательного приговора быть не может. Не подталкиваю ярославцев ни к какому решению, пусть сами думают. Но очень интересно, как поступит клуб.