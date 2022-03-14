Стали известны все пары второго раунда Кубка Гагарина-2022

«Динамо» стало последним участником второго раунда плей-офф КХЛ. Москвичи в седьмом матче серии с «Северсталью» одолели череповчан со счетом 2:1 и вышли в следующую стадию.

Теперь «Динамо» в 1/2 финала плей-офф Западной конференции предстоит сыграть с ЦСКА.

Все пары выглядят следующим образом:

Запад

СКА (1) — «Спартак» (7)

ЦСКА (3) — «Динамо»

Восток

«Металлург» (1) — «Авангард» (5)

«Трактор» (2) — «Салават Юлаев» (3)

В каждой конференции пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету — с предпоследним, и т.д. Преимущество своей площадки на всех стадиях розыгрыша получают команды с более высоким номером «посева».