«Сибирь» подписала однолетний контракт с защитником Мартыновым

«Сибирь» объявила о подписании однолетнего контракта с защитником Егором Мартыновым.

В прошлом сезоне 33-летний россиянин провел в московском «Динамо». В 33 матчах регулярного чемпионата КХЛ он набрал 7 (4+3) очков.

В КХЛ Мартынов также выступал за «Трактор», «Авангард», «Металлург» и «Торпедо».