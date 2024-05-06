Пьянов заработает 60 миллионов рублей по контракту с «Сибирью»

Нападающий Валентин Пьянов подписал двухлетний контракт с «Сибирью».

Как стало известно «СЭ», 32-летний хоккеист будет зарабатывать 30 миллионов рублей в год.

В прошедшем сезоне Пьянов выступал за «Авангард». За омский клуб он провел 74 матча, в которых забросил 12 шайб и отдал 17 результативных передач.

Ранее в своей карьере форвард защищал цвета «Сибири» в сезонах-2021/22 и 2022/23.