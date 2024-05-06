«Адмирал» и «Спартак» произвели обмен хоккеистами

«Адмирал» и «Спартак» произвели обмен игроками.

Во Владивосток перешел защитник Семен Ручкин, московский клуб получает права на Прохора Корбита. Также в «Спартак» переходит игрок «Тайфуна» Степан Тарасенко.

27-летний Ручкин в минувшем чемпионате сыграл 55 матчей, на его счету 4 результативные передачи.

21-летний Корбит провел в минувшем сезоне КХЛ 44 матча, набрав 12 (7+5) очков.

17-летний Тарасенко провел в сезоне МХЛ 48 матчей, имея в активе 25 (12+13) баллов.