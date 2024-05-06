Стала известна зарплата защитника Мартынова в «Сибири»

«Сибирь» объявила о подписании однолетнего контракта с защитником Егором Мартыновым.

По информации «СЭ», 33-летний россиянин заработает по этому соглашению 25 миллионов рублей.

Прошедший сезон Мартынов провел в московском «Динамо». За бело-голубых он отыграл 36 матчей, в которых набрал 7 (4+3) очков.

Ранее в своей карьере защитник выступал за «Трактор», «Авангард», магнитогорский «Металлург» и «Торпедо».