Московское «Динамо» представило тренерский штаб на сезон-2024/25

Московское «Динамо» объявило состав тренерского штаба на следующий сезон КХЛ.

В тренерском штабе Алексея Кудашова остались старший тренер Вячеслав Козлов, тренер Андрей Скопинцев, тренер по развитию Андрей Писарев, тренеры по физической подготовке Александр Ахлаткин и Ларс-Йоран Альквист.

Новым членом тренерского штаба стал Артем Яцкевич, который будет работать с вратарями бело-голубых. В прошлом сезоне он работал в «Югре».

В минувшем сезоне «Динамо» проиграло «Трактору» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.