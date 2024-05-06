«Сибирь» подписала двухлетний контракт с нападающим Пьяновым

«Сибирь» объявила о подписании двухлетнего соглашения с нападающим Валентином Пьяновым.

В прошлом сезоне 32-летний хоккеист выступал за «Авангард», в котором провел 74 матча и набрал 29 (12+17) очков по системе «гол+пас». Ранее Пьянов уже играл за новосибирский клуб в сезонах-2021/22 и 2022/23.

В общей сложности Валентин принял участие в 511 играх КХЛ, в которых забросил 83 шайбы и отдал 127 результативных передач.

В минувшем сезоне «Сибирь» не смогла попасть в розыгрыш Кубка Гагарина, завершив регулярный чемпионат на десятом месте в таблице Восточной конференции.