В «Металлурге» объяснили, почему расстались с Мухаметовым

Спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко объяснил причину расставания с нападающим Максимом Мухаметовым. 4 мая в пресс-службе команды сообщили об уходе 25-летнего форварда.

«Почему расстались с Мухаметовым? Не видим перспективы в нём. Это стало очевидным в середине сезона», — заявил Гомоляко Legalbet.

Мухаметов перешел в «Металлург» перед началом сезона 2023/24. Нападающий провел 23 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал четыре (3+1) очка. В плей-офф Мухаметов сыграл четыре игры, в которых результативными действиями не отметился