Защитник «Трактора» Дронов заработает 100 миллионов по новому контракту

Защитник Григорий Дронов продлил контракт с «Трактором» на два года. Как стало известно «СЭ», игрок по этому соглашению заработает 100 миллионов рублей.

Челябинский клуб объявил о продлении контракта с 26-летним защитником в конце апреля. В конце декабря прошлого года его обменяли из «Металлурга».

В минувшем сезоне Дронов набрал за «Трактор» 6 (0+6) очков в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина в активе защитника 3 (1+2) очка в 14 играх.

«Трактор» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил «Локомотиву» (0-4 в серии).