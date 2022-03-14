«Динамо» победило «Северсталь» в седьмом матче серии и вышло в следующий раунд плей-офф
«Динамо» победило «Северсталь» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Москвичи на своем льду одолели соперника со счетом 2:1.
У бело-голубых голами отметись нападающий Иван Игумнов и защитник Вячеслав Войнов.
Эта шайба стала для 32-летнего игрока обороны пятой в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина. В регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 Войнов забил также пять голов, проведя при этом 40 встреч.
Автором единственной шайбы череповчан стал нападающий Егор Морозов.
«Динамо» выиграло серию со счетом 4-3 и стало последним участником второго раунда плей-офф. В полуфинале Западной конференции москвичи сыграют с ЦСКА.
Хоккей
КХЛ
Запад
1/4 финала конференций
Седьмой матч
«Динамо М» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)
Голы: Игумнов — 2 (Е.А. Зайцев, Фисенко), 5:56 — 1:0. Войнов — 5 (бол., О`Делл, Шипачев), 18:50 — 2:0. Морозов — 2 (Стенквист, Гуслистов), 41:07 — 2:1.
Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:35).
Штраф: 18 — 14.
Броски: 39 (18+11+10) — 19 (4+7+8).
Судьи: Беляев, Юдаков.
14 марта. Москва. «ВТБ Арена».
Счет в серии: 4-3.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
СКА - Спартак
СКА - Спартак
0 - 0
|0 - 0
|
Металлург - Авангард
Металлург - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
0 - 0
|0 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
Трактор - Сал. Юлаев
0 - 0
|0 - 0
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|14.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|2 : 1