«Динамо» победило «Северсталь» в седьмом матче серии и вышло в следующий раунд плей-офф

«Динамо» победило «Северсталь» и вышло в следующий раунд плей-офф КХЛ

«Динамо» победило «Северсталь» в седьмом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Москвичи на своем льду одолели соперника со счетом 2:1.

У бело-голубых голами отметись нападающий Иван Игумнов и защитник Вячеслав Войнов.

Эта шайба стала для 32-летнего игрока обороны пятой в текущем розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина. В регулярном сезоне КХЛ-2021/2022 Войнов забил также пять голов, проведя при этом 40 встреч.

Автором единственной шайбы череповчан стал нападающий Егор Морозов.

«Динамо» выиграло серию со счетом 4-3 и стало последним участником второго раунда плей-офф. В полуфинале Западной конференции москвичи сыграют с ЦСКА.

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Седьмой матч

«Динамо М» (Москва) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Голы: Игумнов — 2 (Е.А. Зайцев, Фисенко), 5:56 — 1:0. Войнов — 5 (бол., О`Делл, Шипачев), 18:50 — 2:0. Морозов — 2 (Стенквист, Гуслистов), 41:07 — 2:1.

Вратари: Еременко — Подъяпольский (59:35).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 39 (18+11+10) — 19 (4+7+8).

Судьи: Беляев, Юдаков.

14 марта. Москва. «ВТБ Арена».

Счет в серии: 4-3.