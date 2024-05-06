Бенуа Гру возглавил «Трактор»

По информации «СЭ», канадский специалист Бенуа Гру назначен главным тренером челябинского «Трактора».

Контракт рассчитан на два года.

До этого тренер работал в канадских юниорских лигах, работал с молодежной сборной Канады (с 2007 по 2013 и был главным тренером в 2015-м). В прошлом сезоне возглавлял команду АХЛ «Сиракьюз Кранч».