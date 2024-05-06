Башкиров с большой долей вероятности перейдет из «Салавата Юлаева» в «Металлург»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров с высокой долей вероятности покинет уфимский клуб и перейдет в «Металлург».

Магнитогорцы сделали 22-летнему игроку квалификационное предложение. По нашей информации, команда из Башкортостана не будет повторять предложение и получит около 45 миллионов рублей в качестве компенсации.

В прошедшем сезоне Башкиров отыграл 70 матчей за «Салават Юлаев», в которых забросил 11 шайб и отдал 16 результативных передач.