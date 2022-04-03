«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в первом матче серии

«Металлург» переиграл «Трактор» в первом матче серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ. «Магнитка» одержала волевую победу со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Артем Земченок, Линус Хульстрем (в большинстве) и Архип Николенко.

У «Трактора» отличились Виталий Кравцов и Алексей Бывальцев. Причем первая шайба была заброшена в большинстве, а вторая — в меньшинстве.

«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч противостояния пройдет в Магнитогорске 5 апреля.

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Первый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Голы: Кравцов — 6 (бол., Пилут, Бэйлен), 13:24 — 0:1. Земченок — 1 (Голдобин), 19:21 — 1:1. Бывальцев — 3 (мен.), 33:23 — 1:2. Хультстрем — 1 (бол., Майе), 41:02 — 2:2. Неколенко — 1 (Дронов, Никонцев), 47:08 — 3:2.

Вратари: Кошечкин — Вилл (57:28).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 40 (10+16+14) — 25 (8+5+12).

Судьи: Раводин, Соин.

3 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6222 зрителя.

Счет в серии: 1-0.