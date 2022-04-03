«Металлург» одержал волевую победу над «Трактором» в первом матче серии
«Металлург» переиграл «Трактор» в первом матче серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ. «Магнитка» одержала волевую победу со счетом 3:2.
В составе победителей голами отметились Артем Земченок, Линус Хульстрем (в большинстве) и Архип Николенко.
У «Трактора» отличились Виталий Кравцов и Алексей Бывальцев. Причем первая шайба была заброшена в большинстве, а вторая — в меньшинстве.
«Металлург» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч противостояния пройдет в Магнитогорске 5 апреля.
Хоккей
КХЛ
Восток
Финалы конференций
Первый матч
«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
Голы: Кравцов — 6 (бол., Пилут, Бэйлен), 13:24 — 0:1. Земченок — 1 (Голдобин), 19:21 — 1:1. Бывальцев — 3 (мен.), 33:23 — 1:2. Хультстрем — 1 (бол., Майе), 41:02 — 2:2. Неколенко — 1 (Дронов, Никонцев), 47:08 — 3:2.
Вратари: Кошечкин — Вилл (57:28).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 40 (10+16+14) — 25 (8+5+12).
Судьи: Раводин, Соин.
3 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург. 6222 зрителя.
Счет в серии: 1-0.
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Металлург - Трактор
Металлург - Трактор
1 - 0
|1 - 0
|
СКА - ЦСКА
СКА - ЦСКА
0 - 1
|0 - 1
|1/2 финала конференции
|
СКА - Спартак
|4 - 1
|
Металлург - Авангард
|4 - 3
|
ЦСКА - Динамо М
ЦСКА - Динамо М
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Сал. Юлаев
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Динамо М - Северсталь
|4 - 3
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Авангард
|2 - 4
|
Сал. Юлаев - Сибирь
|4 - 1
|
Металлург - Барыс
|4 - 1
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
4 - 0
|4 - 0
|3.04
|15:00
|
Металлург – Трактор
|3 : 2