«Трактор» обыгрывает «Металлург» после второго периода

«Трактор» обыгрывает «Металлург» после второго периода в первом матче серии финала плей-офф Восточной конференции. Челябинцы ведут в счете — 2:1.

Единственный гол во втором периоде забил нападающий «Трактора» Алексей Бывальцев. Он отличился в меньшинстве.

Напомним, что первые два матча серии проходят на домашней арене «Металлурга». Следующая игра также пройдет в Магнитогорске 5 апреля.