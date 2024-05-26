Сергей Коньков: «Мне интересно работать с личностями, помогать им развиваться»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков рассказал о работе своего центра подготовки хоккеистов.

«Я использую свой игровой опыт и следую советам Геннадия Васильевича Халецкого, который был первым тренером Сергея Мозякина, — приводит «РБ Спорт» слова Конькова. — Он помогал мне, когда я был игроком, а сейчас совместно проводим сборы. Основа всего количество технико-тактических действий, расширение технического арсенала и улучшение работоспособности, плюс принятие решений. Задача в том, чтобы создать запас прочности, который позволит тебе не впахивать на каждой тренировке на 110 процентов, а работать с запасом».

Также Коньков ответил на вопрос, не планирует ли он на базе своего центра сделать детскую команду и заявиться в первенство Москвы по возрасту.

«Наш центр в начале пути, к нам приходят ребята из разных клубов, мы занимаемся с ними. Мне интересно работать с личностями, помогать им развиваться. Но ребятам предстоит многому научиться. К нам пока не поступало таких предложений, но все может быть. Время покажет», — сказал Коньков.