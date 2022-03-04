Кудашов о поражении от «Северстали»: «Мы не реализовали кучу моментов»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:4).

«Начали нормально, потом две ошибки, которые стоили нам двух голов. Мы не реализовали кучу моментов. И вратарь их здорово сыграл. Что нужно улучшать, чтобы начать побеждать? Не удаляться, хорошо играть без шайбы, реализовать моменты», — приводит слова Кудашова официальный сайт москвичей.

Череповчане ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0.

6 и 8 марта команды сыграют в Череповце.