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4 марта, 23:44

Кудашов о поражении от «Северстали»: «Мы не реализовали кучу моментов»

Алексей Кудашов похвалил вратаря «Северстали» Подъяпольского
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Алексей Кудашов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал домашнее поражение от «Северстали» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:4).

«Начали нормально, потом две ошибки, которые стоили нам двух голов. Мы не реализовали кучу моментов. И вратарь их здорово сыграл. Что нужно улучшать, чтобы начать побеждать? Не удаляться, хорошо играть без шайбы, реализовать моменты», — приводит слова Кудашова официальный сайт москвичей.

Череповчане ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0.

6 и 8 марта команды сыграют в Череповце.

Источник: https://dynamo.ru/news/196926-aleksey_kudashov____ne__realizovali_kuchu_momentov__
Алексей Кудашов
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Кубок Гагарина
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Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
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0 - 0
5. Металлург - Барыс
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Барыс – Металлург
 - : -
5.03 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
5.03 19:30
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