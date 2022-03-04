Роман Ротенберг о победе СКА: «Ожидали жесткой игры от «Динамо» — это и получили»
Роман Ротенберг признался, что ожидал жесткой игры от хоккеистов минского «Динамо»
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнюю победу над минским «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:1).
«Ожидали жесткой игры от соперника — это и получили. Минчане внесли тактические изменения, но мы были к этому готовы. Команды узнают друг друга лучше. «Динамо» здорово сыграло в меньшинстве, но мы забили в равных составах. Отработали как единая команда. Второй период — это наша домашняя работа. Не могу рассказать все секреты, но мы над этим работаем и будем улучшать. Хотелось бы и в первом периоде тоже играть так успешно, как во втором», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.
Питерцы ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0.
6 и 8 марта команды сыграют в Минске.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
Результаты / календарь
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
|5.03
|16:30
|
Барыс – Металлург
|- : -
|5.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -
|5.03
|19:30
|
Нефтехимик – Трактор
|- : -
Новости