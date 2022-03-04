Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнюю победу над минским «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:1).

«Ожидали жесткой игры от соперника — это и получили. Минчане внесли тактические изменения, но мы были к этому готовы. Команды узнают друг друга лучше. «Динамо» здорово сыграло в меньшинстве, но мы забили в равных составах. Отработали как единая команда. Второй период — это наша домашняя работа. Не могу рассказать все секреты, но мы над этим работаем и будем улучшать. Хотелось бы и в первом периоде тоже играть так успешно, как во втором», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

Питерцы ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0.

6 и 8 марта команды сыграют в Минске.