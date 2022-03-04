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4 марта, 23:32

Роман Ротенберг о победе СКА: «Ожидали жесткой игры от «Динамо» — это и получили»

Роман Ротенберг признался, что ожидал жесткой игры от хоккеистов минского «Динамо»
Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнюю победу над минским «Динамо» во втором матче серии первого раунда Кубка Гагарина (3:1).

«Ожидали жесткой игры от соперника — это и получили. Минчане внесли тактические изменения, но мы были к этому готовы. Команды узнают друг друга лучше. «Динамо» здорово сыграло в меньшинстве, но мы забили в равных составах. Отработали как единая команда. Второй период — это наша домашняя работа. Не могу рассказать все секреты, но мы над этим работаем и будем улучшать. Хотелось бы и в первом периоде тоже играть так успешно, как во втором», — приводит слова Ротенберга официальный сайт КХЛ.

Питерцы ведут в серии до четырех побед со счетом 2-0.

6 и 8 марта команды сыграют в Минске.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/03/04/496827.html
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК СКА
Роман Ротенберг
Кубок Гагарина
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Западная конференция И В П О
1 СКА 48 31 17 68
2 Динамо М 48 30 18 64
3 Йокерит 47 29 18 64
4 ЦСКА 47 29 18 63
5 Северсталь 49 28 21 63
6 Спартак 48 26 22 56
7 Локомотив 47 23 24 55
8 Динамо Мн 47 23 24 54
9 Торпедо 47 21 26 49
10 Витязь 48 15 33 43
11 Сочи 48 18 30 41
12 Динамо Р 45 14 31 37
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 50 35 15 73
2 Металлург 48 34 14 71
3 Ак Барс 48 30 18 66
4 Сал. Юлаев 46 28 18 62
5 Авангард 47 28 19 58
6 Сибирь 50 26 24 57
7 Нефтехимик 49 22 27 52
8 Барыс 47 22 25 48
9 Амур 50 19 31 46
10 Автомобилист 45 18 27 42
11 Адмирал 49 15 34 35
12 Куньлунь 48 9 39 25
1/4 финала конференции Счет в серии
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
1. Динамо М - Северсталь
3 - 6
2. Динамо М - Северсталь
3 - 4
3. Северсталь - Динамо М
0 - 0
4. Северсталь - Динамо М
0 - 0
0 - 2
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
1. Ак Барс - Авангард
1 - 2
2. Ак Барс - Авангард
2 - 5
3. Авангард - Ак Барс
0 - 0
4. Авангард - Ак Барс
0 - 0
0 - 2
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
1. СКА - Динамо Мн
8 - 3
2. СКА - Динамо Мн
3 - 1
3. Динамо Мн - СКА
0 - 0
4. Динамо Мн - СКА
0 - 0
2 - 0
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
1. Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 1
2. Сал. Юлаев - Сибирь
4 - 2
3. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
4. Сибирь - Сал. Юлаев
0 - 0
2 - 0
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
1. Трактор - Нефтехимик
4 - 3
2. Трактор - Нефтехимик
2 - 1
3. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
4. Нефтехимик - Трактор
0 - 0
2 - 0
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
1. ЦСКА - Локомотив
4 - 3
2. ЦСКА - Локомотив
4 - 1
3. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
4. Локомотив - ЦСКА
0 - 0
2 - 0
Металлург - Барыс
Металлург - Барыс
1 - 1
1. Металлург - Барыс
2 - 3
2. Металлург - Барыс
6 - 2
3. Барыс - Металлург
0 - 0
4. Барыс - Металлург
0 - 0
5. Металлург - Барыс
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5.03 16:30
Барыс – Металлург
 - : -
5.03 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
5.03 19:30
Нефтехимик – Трактор
 - : -
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