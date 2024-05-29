Андерс Ли стал обладателем трофея «Кинг Клэнси»

Капитан «Айлендерс» Андерс Ли стал обладателем трофея «Кинг Клэнси», вручаемого по итогам сезона игроку, который наилучшим образом демонстрирует лидерские качества на льду и за его пределами.

33-летний американец победил в голосовании членов Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее. Он получит 25 тысяч долларов от фонда НХЛ в пользу благотворительной организации по своему выбору.

В регулярном чемпионате Ли сыграл 81 матч и набрал 37 (20+17) очков.