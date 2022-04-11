Кожевников: «Магнитка» выглядела сильней и заслуженно вышла в финал Кубка Гагарина»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников отреагировал на победу «Металлурга» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 2022 против «Трактора» (2:1).

«Хорошая серия, все время были принципиальные игры. Хорошо поиграли, побились. «Магнитка» выглядела сильней, заслуженно победила и вышла в финал Кубка Гагарина. Независимо от того, кто будет в финале, любой из вариантов противостояния что со СКА, что с ЦСКА будет интересным. Это два одинаковых, принципиальных противника», — сказал Кожевников «СЭ».

«Металлург» одержал победу над «Трактором» (2:1) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина-2022. Счет в серии стал 4-1 в пользу команды Ильи Воробьева.

Благодаря этой победе магнитогорцы вышли в финал плей-офф КХЛ.