Есмантович рассказал, кто будет помогать Воробьеву в новом сезоне

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, кто будет помогать главному тренеру армейцев Илье Воробьеву в новом сезоне.

«Ему будут помогать на начальном этапе Юрий Бабенко и Александр Попов. Посмотрим, как дальше сложится. Еще прорабатываются кандидаты для тренера вратарей и для защитной линии. Есть ли интерес к Климу Мохоричу? Не только к нему. У нас много тренеров, которые могут пополнить штаб. Что касается Сергея Федорова, то он член наблюдательного совета, как и был изначально. Он им и остается. Дальнейшая работа в клубе юридически не будет», — сказал Есмантович журналистам.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию до четырех побед «Локомотиву» со счетом 1-4.