«Металлург» вырвал победу у «Трактора» за 15 секунд до конца основного времени и вышел в финал Кубка Гагарина

«Металлург» вырвал победу у «Трактора» и стал первым финалистом Кубка Гагарина

11 апреля в Магнитогорске «Металлург» одержал победу над «Трактором» (2:1) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина-2022. Счет в серии стал 4-1 в пользу команды Ильи Воробьева. Магнитогорцы вышли в финал плей-офф КХЛ.

В составе «Металлурга» забили Максим Карпов и Андрей Чибисов. У клуба из Челябинска отличился Виталий Кравцов.

В другой паре полуфинала Кубка Гагарина СКА ведет в серии с ЦСКА (3-2). 12 апреля в Москве команды проведут шестой матч.

КХЛ. Кубок Гагарина. Финал конференций. Восток. Пятый матч

«Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Карпов — 3 (Хабаров, Николаев), 12:11 — 1:0. Кравцов — 7 (Бывальцев, Тертышный), 33:53 — 1:1. Чибисов — 6 (Дронов, Карри), 59:45 — 2:1.

Вратари: Кошечкин — Вилл (59:45).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 34 (14+6+14) — 27 (10+9+8).

Судьи: Фатеев, Юдаков.

11 апреля. Магнитогорск. Арена-Металлург.

Счет в серии: 4-1.