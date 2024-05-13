ЦСКА отдаст «Салавату» за Дроздова трех хоккеистов молодежной команды и 50 миллионов рублей

«СЭ» стали известны хоккеисты, которые перейдут в «Салават Юлаев» в обмен на нападающего Ивана Дроздова.

Уфимцы получат трех игроков «Красной Армии» — защитники Максим Агафонов и Алексей Родионов, а также форвард Максим Великов.

Также в качестве компенсации ЦСКА заплатит «Салавату» 50 миллионов рублей.

В сезоне-2023/24 Дроздов набрал 48 (24+24) очков в 65 матчах за «Салават Юлаев» в регулярном чемпионате КХЛ и 8 (4+4) очков в 6 играх плей-офф.