Бывший главный тренер сборной России отреагировал на выход «Металлурга» в финал Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу «Металлурга» в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина — 2022 против «Трактора» (2:1).

«Магнитка» показала хороший и интересный хоккей. К сожалению, «Трактор» показал очень вялотекущий хоккей. Проигрывая в серии, рассчитывать на ошибки соперников — нельзя. Нужна была другая тактика игры. Явно у «Трактора» не получилась сегодня игра. Да и предыдущие игры никого не порадовали. «Магнитка» вышла в финал Кубка Гагарина совершенно заслуженно», — сказал Плющев «СЭ».

«Металлург» одержал победу над «Трактором» (2:1) в пятом матче серии полуфинала Кубка Гагарина-2022. Счет в серии стал 4-1 в пользу команды Ильи Воробьева.

Магнитогорцы вышли в финал плей-офф КХЛ.