Морозов прокомментировал предложение СКА повысить потолок зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал о предложении СКА повысить потолок зарплат в лиге.

«Я объяснял Александру Медведеву, что поднимать потолок можно только одновременно с поднятием пола. Но не все клубы готовы увеличивать бюджет», — сказал Морозов.

Ранее Председатель совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что потолок зарплат в КХЛ в связи с продлением сезона на месяц стоит увеличить на 10 процентов.