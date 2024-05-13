Набоков признан лучшим новичком КХЛ по итогам сезона

Голкипер «Металлурга» Илья Набоков получил приз им. А. Черепанова лучшему новичку прошедшего сезона КХЛ. Спортсмен провел 66 матчей за клуб, одержав 39 побед и отразив 93,4% бросков. Хоккеист семь раз сохранил свои ворота «сухими»

В свой дебютный сезон во взрослом хоккее 21-летний Набоков смог стать самым ценным игроком плей-офф.

Также номинантами премии были Роман Канцеров из «Металлурга» и Антон Силаев из «Торпедо», дебютировавший в лиге в 17 лет. Награждение лучших хоккеистов состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ.