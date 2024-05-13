Есмантович рассказал, может ли ЦСКА обойти запрет ИИХФ по трансферу игроков

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал о трансферной политике клуба на будущий сезон КХЛ.

— Вы говорили, что заинтересованы в ряде игроков из-за океана. Сейчас ИИХФ наложила запрет на ЦСКА на проведение трансферов. Означает ли это, что у клуба не получится заполучить этих игроков?

— Поживем — увидим. С ИИХФ у нас идут отдельные вещи, связанные с судебными делами. Видно, что они политизируют этот вопрос. Ничего другого от «иностранных партнеров» мы не ожидали. Несколько наших исков сейчас находятся в производстве.

— Возможно ли обойти этот запрет?

— Нет смысла это обсуждать. Зачем?

— Была информация, что за Ивана Дроздова вы отдадите 50 миллионов и трех игроков. Насколько это верная информация?

— У нас идут переговоры с агентом по этому вопросы и с Уфой. Но в рамках официально-юридического перехода я вам ничего не могу сказать.

— Иван Федотов уехал во «Флориду» не попрощавшись?

— Это все слухи, которые накаляют обстановку для информационного режима. Пришли, сели, обсудили, деньги, перезагрузка. Приняли решение. Неприятно, что его дисквалифицировали. А что мы ожидали от людей, которые пытаются влиять на наш хоккей? В США же его не дисквалифицировали, а у нас — да. Нет смысла это обсуждать, мы в судебных тяжбах. Наше дело правое, будем отстаивать точку зрения ЦСКА и России.

ИИХФ наложила на ЦСКА двухлетний запрет на проведение международных трансферов и на три года отстранила экс-вратаря армейцев Ивана Федотова от участия во всех соревнованиях под эгидой организации. ФХР должна заплатить штраф в размере 1 миллион швейцарских франков.