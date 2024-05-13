Защитник «Торпедо» Силаев рассказал, какие предметы будет сдавать на ЕГЭ

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал в интервью «СЭ» о проблемах с учебой, которые у него были в начале сезона.

— Ты рассказывал, что в какой-то момент у тебя начались проблемы с учебой и Ларионову пришлось разговаривать о них с твоими учителями.

— Да, учителя общались с Игорем Николаевичем. Была хорошая беседа с моим классным руководителем и директором школы. Сейчас уже все нормально. Буду сдавать на ЕГЭ обществознание, базовую математику и русский. Когда появляется свободное время, то сразу стараюсь готовиться и что-то решать по мере поступления.

Любой профессиональный спортсмен скажет: либо спорт, либо учеба. Отец с мамой всегда говорили: «Антон, либо ты учишься, либо играешь в хоккей». У меня постоянно сидели эти слова в голове. Но когда начал играть в ЮХЛ и МХЛ, то старался совмещать все, чтобы не оставаться дураком.

Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал о проблемах с учебой, которые у него были в начале сезона.