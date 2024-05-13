Есмантович — о потолке зарплат: «У нас СВО, а мы дополнительно будем тратить деньги?»
Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что с учетом ситуации в мире неправильно увеличивать потолок зарплат в КХЛ.
— Будет ли ЦСКА использовать по максимуму бюджет в 900 миллионов?
— Абсолютно.
— На всю катушку?
— Ну, конечно!
— Поднятие потолка зарплат обсуждалось?
— Не поднимали эту тему. А чего поднимать то?
— С учетом увеличения сроков сезона на месяц.
— Посмотрите, где мы живем. В какое время. У нас СВО идет, нам сражаться надо там с врагами. А мы дополнительно будем тратить деньги? Куда это годится? К чему это? Нормальный потолок зарплат, нормальная ситуация и позиция для сегодняшнего времени. Вопрос уже давно не стоит.
— Вы так тепло прощались с ребятами. Болельщики чуть ли не плакали. Вам не жалко было?
— Конечно, жалко. И Мишку Григоренко, и Сергея Плотникова, и Андрея Светлакова, и Даррена Дица. Но спорт — гибкая вещь. Он требует определенного рода изменений, чтобы достичь более высокого результат по сравнению с тем, который был. Не стоим на месте. Думаю, что и для ребят это важно. Им нужно немного перезагрузиться, понять место, где они находятся в рамках спортивной карьеры, потому что при насыщении победами, конечно, оно есть. Можно те или иные вещи интерпретировать по-разному. То, что произошло, произошло грамотно и взвешенно, с принятием определенного уровня действий для улучшения игры.
ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию до четырех побед «Локомотиву» со счетом 1-4.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|68
|44
|24
|95
|2
|Авангард
|68
|43
|25
|92
|3
|Сал. Юлаев
|68
|42
|26
|90
|4
|Ак Барс
|68
|41
|27
|84
|5
|Автомобилист
|68
|37
|31
|82
|6
|Трактор
|68
|37
|31
|80
|7
|Лада
|68
|32
|36
|78
|8
|Амур
|68
|29
|39
|71
|9
|Нефтехимик
|68
|27
|41
|69
|10
|Сибирь
|68
|28
|40
|67
|11
|Адмирал
|68
|21
|47
|54
|12
|Барыс
|68
|21
|47
|50
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|68
|46
|22
|98
|2
|СКА
|68
|46
|22
|95
|3
|Локомотив
|68
|44
|24
|93
|4
|Спартак
|68
|40
|28
|88
|5
|Северсталь
|68
|36
|32
|80
|6
|ЦСКА
|68
|34
|34
|76
|7
|Торпедо
|68
|34
|34
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|32
|36
|69
|9
|Куньлунь РС
|68
|25
|43
|56
|10
|Сочи
|68
|23
|45
|53
|11
|Витязь
|68
|20
|48
|48
|Финал
|Счет в серии
|
Металлург Мг - Локомотив
Металлург Мг - Локомотив
4 - 0
|4 - 0
|1/2 финала
|
Металлург Мг - Автомобилист
|4 - 3
|
Локомотив - Трактор
Локомотив - Трактор
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала
|
СКА - Автомобилист
|1 - 4
|
Металлург Мг - Спартак
|4 - 2
|
Динамо М - Трактор
Динамо М - Трактор
0 - 4
|0 - 4
|
Авангард - Локомотив
|3 - 4
|1/4 финала конференции
|
Металлург Мг - Амур
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
|4 - 1
|
Динамо М - Динамо Мн
|4 - 2
|
Авангард - Лада
|4 - 1
|
Ак Барс - Автомобилист
|1 - 4
|
Спартак - Северсталь
|4 - 1
|
Локомотив - ЦСКА
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Трактор
|2 - 4
|24.04
|19:00
|
Локомотив – Металлург Мг
|1 : 2