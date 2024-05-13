Президент ЦСКА Игорь Есмантович считает, что с учетом ситуации в мире неправильно увеличивать потолок зарплат в КХЛ.

— Будет ли ЦСКА использовать по максимуму бюджет в 900 миллионов?

— Абсолютно.

— На всю катушку?

— Ну, конечно!

— Поднятие потолка зарплат обсуждалось?

— Не поднимали эту тему. А чего поднимать то?

— С учетом увеличения сроков сезона на месяц.

— Посмотрите, где мы живем. В какое время. У нас СВО идет, нам сражаться надо там с врагами. А мы дополнительно будем тратить деньги? Куда это годится? К чему это? Нормальный потолок зарплат, нормальная ситуация и позиция для сегодняшнего времени. Вопрос уже давно не стоит.

— Вы так тепло прощались с ребятами. Болельщики чуть ли не плакали. Вам не жалко было?

— Конечно, жалко. И Мишку Григоренко, и Сергея Плотникова, и Андрея Светлакова, и Даррена Дица. Но спорт — гибкая вещь. Он требует определенного рода изменений, чтобы достичь более высокого результат по сравнению с тем, который был. Не стоим на месте. Думаю, что и для ребят это важно. Им нужно немного перезагрузиться, понять место, где они находятся в рамках спортивной карьеры, потому что при насыщении победами, конечно, оно есть. Можно те или иные вещи интерпретировать по-разному. То, что произошло, произошло грамотно и взвешенно, с принятием определенного уровня действий для улучшения игры.

ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина в первом раунде, проиграв серию до четырех побед «Локомотиву» со счетом 1-4.