Яковлев: «У мальчишек в мое время было два пути — или на завод, или на коробку»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился воспоминаниями о своем детстве в Магнитогорске.

«Магнитогорск — это моя родина, мое детство. Здесь я вырос, влюблялся впервые, испытывал разочарование. В этом промышленном городе обожают хоккей. У мальчишек в мое время было два пути: или на завод, или на коробку. Предприятия тесно переплетены с жизнью каждой семьи», — цитирует Яковлева Maxim Online.

Также спортсмен прокомментировал высказывания людей про трудности с экологией за пределами Магнитогорска.

«Я вырос, мои родители выросли — проблем со здоровьем нет. Черного снега и цветной воды из-под крана тоже не видел. Наш Ледовый дворец стоит напротив завода, и я знаю, что есть специальные лаборатории контроля чистоты воздуха», — добавил он.

Яковлев является воспитанником магнитогорского «Металлурга». После окончания спортивной школы в 2008 году он оказался в системе «Ак Барса», а позже выступал за «Локомотив», СКА и провел один сезон в «Нью-Джерси». В 2019 году Яковлев вернулся в Россию и подписал контракт с «Металлургом».

В минувшем сезоне 32-летний защитник провел 64 матча в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 27 (6+21) очков. В плей-офф на его счету 2 гола и 2 результативные передачи в 19 играх.