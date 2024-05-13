Бирюков получил приз имени Гимаева за верность хоккею

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков получил приз имени С. Гимаева за верность хоккею. Он вручается лучшему ветерану лиги. 38-летний Бирюков первым отыграл 1000 матчей в КХЛ.

Также среди номинантов были партнер Бирюкова по «Салавату Юлаеву» Григорий Панин и капитан «Автомобилиста» Сергей Широков, впервые в истории клуба дошедший с ним до полуфинала Кубка Гагарина. Награждение лучших хоккеистов состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ.