Гусев получил приз MVP регулярного сезона КХЛ

Нападающий «Динамо» Никита Гусев получил приз MVP регулярного чемпионата КХЛ «Золотая клюшка».

Форвард становился обладателем «Золотой клюшки» в сезоне-2017/18. В прошедшем регулярном чемпионате он стал рекордсменом лиги по количеству набранных очков, передач и очков в большинстве.

Также среди номинантов были Рид Буше («Авангард») и Владимир Ткачев («Авангард»). Награждение лучших хоккеистов состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ.