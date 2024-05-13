Президент КХЛ Морозов назвал точные сроки проведения сезона-2024/25

Президент КХЛ Алексей Морозов во время церемонии закрытия рассказал о сроках проведения сезона-2024/25.

«Матч открытия «Металлург» — «Локомотив» состоится 3 сентября, Матч звезд — в феврале. Регулярный чемпионат-2024/25 будет идти до 23 марта, плей-офф начнется 26 марта. В регулярном чемпионате останется одна большая пауза в декабре и небольшой новогодний брейк», — сказал Морозов.

28 марта совет директоров КХЛ решил изменить сроки проведения чемпионата. С сезона-2024/25 он должен завершиться не позднее 31 мая. В этом сезоне предельный срок был — 29 апреля.