Разин признан лучшим тренером КХЛ по итогам сезона

Андрей Разин признан лучшим тренером КХЛ по итогам сезона-2023/2024. Под руководством специалиста «Металлург» в третий раз в истории выиграл Кубок Гагарина. Кроме того, он впервые в карьере одержал победу в серии плей-офф и первую победу в седьмом матче.

Среди номинантов на премию также были Игорь Никитин («Локомотив») и Андрей Козырев («Северсталь»).

Победителями этой награды становились Олег Знарок (четырежды), Зинэтула Билялетдинов (дважды), Милош Ржига, Майк Кинэн, Вячеслав Быков, Дмитрий Квартальнов, Игорь Никитин, Боб Хартли, Сергей Федоров (дважды).